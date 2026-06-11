ماركا: التماسيح والثعابين تهدد النرويج

تلقت منتخبات مشاركة في كأس العالم 2026 تحذيرات احترازية تتعلق بالحياة البرية المحيطة بمقار معسكراتها في الولايات المتحدة، التي تنطلق الخميس.

ووفق «ماركا» الإسبانية، أُبلغ المنتخب النرويجي بوجود حيوانات برية خطرة بالقرب من مقر معسكره في ولاية كارولاينا الشمالية، شملت ثعابين وسحالي وتماسيح، في خطوة هدفت إلى توعية اللاعبين الأوروبيين بطبيعة البيئة المحلية المختلفة، أكثر من كونها تحذيرًا من خطر مباشر.

وفي السياق ذاته، تلقى المنتخب السويسري خلال الأيام الماضية تحذيرات بشأن وجود أفاعٍ جرسية بالقرب من منطقة تدريباته في مدينة سان دييجو، وتحديدًا في موقع وُضعت فيه لافتة تحمل عبارة «منطقة أفاعٍ» بجوار المنشآت التدريبية الخاصة بالفريق.

وأثارت هذه التحذيرات اهتمامًا واسعًا بين المنتخبات المشاركة، وأسهمت في تعزيز الانطباع بوجود تحديات بيئية غير معتادة تواجه بعض الفرق الأوروبية خلال فترة وجودها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقص منتخب المكسيك الخميس شريط افتتاح مباريات المونديال بمواجهة جنوب إفريقيا على ملعب أزتيكا، الذي يتسع إلى 87.523 ألف متفرج.

يذكر أن كأس العالم لنسخة 2026 يجري في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.