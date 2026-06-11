رونالدو.. ميسي ومبابي.. هوس يُسيطر على المواليد

تصل شدة الشغف في أمريكا الجنوبية، القارة المهووسة بكرة القدم، إلى حد إطلاق أسماء نجوم الكرة المستديرة على الأطفال، مع وجود أنماط ثابتة، على الرغم من اختلاف التفضيلات من بلد إلى آخر.

في الإكوادور، كما في العديد من دول المنطقة، تتصدر أسماء نيمار، وكيليان، وليونيل، ورونالدو، وفق ما أفاد به السجل المدني.

ويضم هذا البلد، الذي يخوض خامس نهائيات له في كأس العالم، 3847 طفلًا يحملون اسم نيمار، نسبة إلى الهداف التاريخي للبرازيل.

وبين عامي 2018 و2026، اختارت أكثر من 2800 عائلة اسم كيليان، نسبة إلى قائد منتخب فرنسا المتوج بكأس العالم 2018 كيليان مبابي.

وجاء اسم خاميس، نسبة إلى خاميس رودريجيس، نجم هجوم كولومبيا المجاورة، في المرتبة الثالثة بين الأسماء المرتبطة بكرة القدم مع 2136 حالة تسجيل.

وأشار السجل المدني في بيان صحافي إلى أن تأثير أبرز نجوم كرة القدم العالمية والرموز الإكوادورية تجاوز المستطيلات الخضراء، وأصبح مصدر إلهام عند اختيار اسم طفل.

ولا تزال أسماء النجوم العالميين، على الرغم من اقترابهم من الأربعين، منهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مع 1549 حالة لاسم ليونيل و38 لميسي، إضافة إلى 178 لكريستيانو، و1006 لرونالدو.

وتظهر أسماء نجوم محليين، مثل كيندري باييس «1985 مرة»، وويليان باتشو «1693 مرة»، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، والمتوج بدوري أبطال أوروبا مرتين.

وفي الأرجنتين، بلد حامل لقب كأس العالم، شهد اسم ليونيل طفرة في 2023، وأصبح ثاني أكثر الأسماء انتشارًا في العام الذي تلا التتويج في مونديال قطر 2022.

ومنذ ذلك الحين تراجعت الحمّى، مع بقاء ليونيل في المركز التاسع عام 2024. واستمرار التعلق بمواطنه الأسطورة دييجو مارادونا المتوفى عام 2020، إذ لم يعد اسم دييجو ضمن أفضل 20 اسمًا منذ أكثر من عقد.

وفي البرازيل، ومن دون مفاجأة، يظل اسم نيمار الأبرز، إذ أُطلق 2443 مرة بحسب تعداد 2022 بمتوسط عمر يبلغ 11 عامًا، كما تظهر أسماء مثل كيليان «220 مرة»، أو كيليان «219 مرة».

ويُعد اسم فينيسيوس «392 ألف مرة»، نجم ريال مدريد الإسباني، واسع الانتشار في البرازيل، متجاوزًا إطار كرة القدم.

أما كولومبيا فسجلت في 2022 نحو 152 طفلًا باسم ليونيل أو ميسي، و836 باسم كيليان أو مبابي، و220 باسم كريستيانو أو رونالدو، إضافة إلى 269 طفلًا باسم نيمار.

وفي تشيلي عام 2022، قبل مونديال قطر، لفتت عائلة تشامبي الأنظار في البرامج التلفزيونية المحلية بعد تسمية مولودها الجديد جريزمان مبابي، وهي عائلة شغوفة بكرة القدم، إذ يحمل بعض الأقارب أسماء ليونيل أو نيمار رونالدو أو أندريس إنييستا، اللاعب الإسباني المعتزل.

وأشار السجل المدني الإكوادوري إلى أنه من الممكن أن تظهر في الأعوام المقبلة أسماء جديدة مستوحاة من نجوم هذا المونديال في الإحصاءات.

وربما تشهد السجلات مستقبلًا انتشار أسماء مثل الإسباني لامين يامال، والفرنسي عثمان ديمبيليه، وميكايل أوليسيه، والإنجليزي هاري كاين، أو البرتغالي فيتينيا.