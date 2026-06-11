«ويمبلدون» ترفع قيمة الجوائز المالية

ارتفعت قيمة الجوائز المالية لبطولة «ويمبلدون»، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بنسبة 20 في المئة، لتبلغ رقمًا قياسيًا قدره 64.2 مليون جنيه إسترليني «85.7 مليون دولار».

وكشف مسؤولو نادي عموم إنجلترا الخميس، عن هذه الزيادة الكبيرة في مؤتمر صحافي، أوضحوا خلاله حصول كل من بطلي منافسات الفردي عند الرجال والسيدات على 3.6 مليون جنيه إسترليني.

وقالت ديبي جيفنز، رئيسة «ويمبلدون» للصحافيين :«أدرك أن هناك موضوعًا واحدًا يهمكم الاستماع إليه، وهو الجوائز المالية، في 2026، ستبلغ قيمة الجوائز 64.2 مليون جنيه إسترليني، أي بزيادة 20 في المئة عن العام الماضي، وبمقدار 10.7 مليون جنيه إضافية، ما يسمح للاعبين بمواصلة الاستفادة من نجاحنا».

وأضافت ديبي :«دعمنا للاعبين موزع على جميع أدوار البطولة، سيحصل بطلا فردي الرجال والسيدات على 3.6 مليون جنيه لكل منهما، كما حُددت جائزة الدور الأول بـ80 ألف جنيه، ما يعني أن اللاعبين الذين يخرجون من الدور الأول سيتقاسمون أكثر من 5 ملايين جنيه، هذه الأرقام تمثل زيادة كبيرة في الجوائز المالية».

والتقت سالي بولتون، المديرة التنفيذية لـ«ويمبلدون»، بممثل اللاعبين لاري سكوت خلال بطولة «رولان جاروس» مايو الماضي لبحث مسألة الجوائز.

ويحمل الإيطالي يانيك سينر لقب فردي الرجال، فيما أحرزت البولندية إيجا شفيونتيك لقب السيدات العام الماضي.

ويتسلم اللاعبون الذين يودعون من الدور الأول مكافآت بمبلغ 80 ألف جنيه إسترليني لمن يخرج من هذه المرحلة.

وتأتي هذه الزيادة بعد احتجاج قاده عدد من أبرز لاعبي التنس قبيل بطولة فرنسا المفتوحة الأخيرة، حيث قيدوا نشاطهم الإعلامي إلى 15 دقيقة فقط.

وأبدى اللاعبون استياءهم من أن الجوائز المالية في «رولان جاروس» لم ترتفع سوى بنسبة 9.5 في المئة مقارنة بعام 2025، وظلت عند نحو 15 بالمئة من عائدات البطولة المقامة على الملاعب الترابية.

ويُعتقد أن اللاعبين يسعون لرفع هذه النسبة لتقترب من 22 بالمئة من إيرادات البطولة.

وتنطلق منافسات بطولة «ويمبلدون» في جنوب غرب لندن في 29 يونيو الجاري.