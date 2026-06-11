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لمسات أخيرة

2026.06.11 | 04:19 pm
وضع الرسام دونكي بوي اللمسات الأخيرة لجدارية المونديال، وسط مدينة هيوستن في تكساس، بالقرب من مهرجان مشجعي «الفيفا»، قبل ساعات من انطلاق منافسات كأس العالم 2026 رسميًا (الفرنسية)
لمسات أخيرة

لمسات أخيرة

لمسات أخيرة

لمسات أخيرة

لمسات أخيرة

لمسات أخيرة