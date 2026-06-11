لمسات أخيرة

وضع الرسام دونكي بوي اللمسات الأخيرة لجدارية المونديال، وسط مدينة هيوستن في تكساس، بالقرب من مهرجان مشجعي «الفيفا»، قبل ساعات من انطلاق منافسات كأس العالم 2026 رسميًا (الفرنسية)