عرتن يقود السوبر الأوروبي بعد منعه من المونديال

اُختير الحكم الصومالي عمر عرتن، الذي منع من المشاركة في كأس العالم 2026 لكرة القدم، لإدارة المباراة النهائية في كأس السوبر الأوروبي، بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، وأستون فيلا الإنجليزي.

وذكرت وكالة أنباء «أسوشيتد برس»، أن عرتن الذي منعته أمريكا من إدارة مباريات كأس العالم، سيدير القمة الأوروبية المُقرر تنظيمها أغسطس المقبل.

وأعلن الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا»، الخميس، أن عرتن سيدير مباراة السوبر التي تلعب 12 أغسطس المقبل، في مدينة سالزبورج النمساوية، والتي تجمع بين باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، وأستون فيلا، بطل الدوري الأوروبي.

ورفضت سلطات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية دخول عرتن، بداعي مخاوف تتعلق بالتدقيق الأمني، إذ تندرج الصومال ضمن الدول المشمولة بقرار الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس دونالد ترامب، فعاد إلى إسطنبول حيث يقيم.

وأكد «فيفا» أنه لا دخل له في إجراءات الهجرة، وأن وضع الحكم الصومالي لن يتغير حاليًّا، فيما بيّن عرتن أنه يركز على التحديات المقبلة في مسيرته، متمنيًا التوفيق لزملائه في البطولة.