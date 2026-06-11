إعادة البيع.. تذاكر الأخضر تصل إلى 73 ألف ريال

بلغ سعر أقل تذكرة لمباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الافتتاحية في مونديال 2026 أمام الأوروجواي، الثلاثاء، بالولايات المتحدة نحو 350 دولارًا، أو ما يعادل 1300 ريال، في مواقع إعادة البيع العالمية.

ووضع موقع «Viagogo» العالمي، المتخصص في بيع تذاكر الفعاليات العالمية المختلفة، نحو 209 تذاكر للمواجهة، بعدد من الفئات، يبدأ سعر الأقل منها بـ 350 دولارًا، وتصل إلى 19 ألف دولار، أو ما يعادل 73 ألف ريال.

ويحتضن ملعب هارد روك في ميامي، الذي يتسع لنحو 65320 متفرجًا مواجهة الأخضر الأولى في المونديال أمام الأوروجواي، الثلاثاء المقبل.

ويأتي المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة برفقة منتخبات إسبانيا، والأوروجواي، والرأس الأخضر.

يذكر أن المنتخب السعودي نظَّم جلسة تفاعلية مع الجماهير في قاعة لكزس بملعب Q2 في مدينة أوستن الأمريكية، عقب نهاية الحصة التدريبية المفتوحة، فجر الخميس.

وشارك في جلسة التوقيع سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، إلى جانب محمد أبو الشامات، وصالح الشهري، ونواف العقيدي، وعلي مجرشي، وسط حضور جماهيري حرص على دعم اللاعبين قبل انطلاق المشوار المونديالي.

ووقّع خماسي الأخضر على صور تذكارية خاصة أُعدت لهذه المناسبة، ولبوا طلبات الجماهير بالتوقيع على قمصان المنتخب والشالات والأدوات التشجيعية، التي أحضرها المشجعون إلى الملعب، والتقطت الجماهير الصور التذكارية.