المرة الثانية.. مارتينيز يرفض التجديد

رفض المهاجم الكولومبي روجر مارتينيز، لاعب فريق التعاون الأول لكرة القدم، العرض الثاني المقدم من إدارة النادي لتجديد عقده الذي انتهى مع ختام الموسم، بحسب مصدر خاص بـ «الرياضية».

وبيّن المصدر عينه، أن التفاوض بين الطرفين وصل إلى مرحلة معقدة بعد اشتراط المهاجم الكولومبي الحصول على راتب سنوي يفوق 4 ملايين دولار للموافقة على البقاء لعام آخر، ما عدّته إدارة بدر الغنام مبالغًا فيه ويفوق القدرة المالية للنادي القصيمي.

وأضاف المصدر أن مارتينيز لديه حاليًا عرضين من دوري «أدنوك» للمحترفين، الأول من فريق الشارقة، والآخر من الوحدة الذي وقع مع البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب التعاون السابق.

وانتقل اللاعب الكولومبي إلى صفوف التعاون مطلع 2025 قادمًا من ريسنج الأرجنتيني.

وفي الموسم الماضي لعب مارتينيز «31 عامًا» 34 لقاءً مع التعاون في مختلف المسابقات نجح خلالها بتسجيل 24 هدفًا وتقديم تمريرتين حاسمتين.