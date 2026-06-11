الجماهير تتوافد

توافدت جماهير منتخبي المكسيك الأول لكرة القدم ونظيره الجنوب إفريقي منذ وقت مبكر الخميس إلى محيط ملعب أزتيكا في مدينة مكسيكو قبل مواجهة الطرفين في افتتاح بطولة كأس العالم 2026 (وكالات)