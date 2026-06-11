في أولى المواجهات.. روم يصطدم بالقدوة

يصطدم إيلوي روم، حارس مرمى المنتخب الكوراساوي الأول لكرة القدم، في أولى مباريات الفريق بقدوته في المركز، وذلك عندما يواجه المنتخب الألماني الأحد المقبل، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وكشف روم خلال تصريحات صحافية، الخميس، عن فرحته بعودة مانويل نوير، حارس مرمى «المانشافت»، إلى اللعب الدولي، قائلًا :«كنت أتمنى عودته لأنه أحد اللاعبين الذين أعتبرهم قدوتي، ربما لم تكن المهمة صعبة بالنسبة لنا إذا واجهنا حارس مرمى آخر، لكنني أتطلع بحماس شديد لمواجهة مانوير نوير».

وأضاف حارس المرمى الدولي الذي يلعب في صفوف ميامي إف سي الأمريكي :«نوير حارس مرمى عصري للغاية، غيّر أسلوب لعب حراس المرمى، مميز في أمور فنية عديدة، لذا يبقى من أفضل حراس المرمى في تاريخ كرة القدم».

وانضم نوير الفائز بكأس العالم 2014، إلى قائمة منتخب بلاده ببلوغه 40 عامًا، بعد التراجع عن قرار اعتزاله دوليًا، ومن المتوقع أن يشارك أساسيًا في مواجهة كوراساو مساء الأحد المقبل في هيوستن، وذلك بعد تعافيه من إصابة في عضلة الساق.

وتُعد كوراساو، الواقعة في جزر الكاريبي، والتابعة لمملكة هولندا، إحدى الدول الأربع التي تشارك للمرة الأولى في كأس العالم، وأصغر دولة تشارك في المونديال على مدار تاريخ البطولة.

وتلعب كوراساو بقيادة المدرب الهولندي ديك أدفوكات، ضد منتخب ألمانيا بطل العالم أربع مرات، والإكوادور، وكوت ديفوار ضمن منافسات دور المجموعات.