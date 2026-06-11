هايتي تعدل القمصان بعد رفض «فيفا»

اضطر المنتخب الهايتي الأول لكرة القدم، إلى تعديل تصميم قمصان اللاعبين المُقرر أن يتم ارتداؤها في بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد اعتراض الاتحاد الدولي «فيفا» على وجود إشارة حربية.

وأكدت شركة «سايتا» للملابس الرياضية، على تغيير تصميم القميص قبل مباراة هايتي الأولى في المونديال، السبت ، أمام إسكتلندا.

وأوضحت الشركة أن التصميم القديم لم يكن يحمل أي إشارات سياسية مبينة أنه كان تكريمًا لجهود الرجال والنساء الذين يساهمون يوميًا في بناء مستقبل هايتي.

ويوجد في أسفل الجزء الأمامي لقميص هايتي رسم لمعركة فيرتيير 1803 بين المجتمع المحلي والقوات الفرنسية، والتي أسفرت عن استقلال هايتي.

وارتدى المنتخب الهايتي هذا القميص في مباراتين تجريبيتين قبل تدخل «فيفا».

وأكدت الشركة أيضًا أنها صممت القمصان الأصلية تقديرًا واحتفاءً «بفخر وصمود وروح الشعب في هايتي»، مبينة استجابتها للمطالب الأخيرة من الاتحاد الدولي للعبة.

ويرتدي المنتخب الهايتي القميص الأزرق المعدل في مباراته أمام إسكتلندا ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا البرازيل والمغرب.