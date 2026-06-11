استدعاء مدافع الفتح إلى المونديال

ضم المغربي محمد وهبي، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، الخميس، الثنائي مروان سعدان، مدافع الفتح، وأمين السباعي، جناح لانجيه الفرنسي، إلى القائمة المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وكشف موقع الاتحاد الدولي «فيفا» عن أن الاتحاد المغربي أجرى التغييرات في القائمة بعد استبعاد الثنائي عبد الصمد الزلزولي ونايف أكرد من التشكيلة، بسبب الإصابة.

وأصيب الزلزولي بالتواء في ركبته اليمنى تعرض له في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول للمباراة التجريبية ضد النرويج، الأحد، فيما يغيب أكرد عن الملاعب منذ مارس الماضي عندما خضع لعملية جراحية لعلاج آلام متواصلة في منطقة العانة حرمته من المشاركة مع فريقه في المراحل الأخيرة من الدوري.

ويأتي المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل، وهايتي، وإسكتلندا.