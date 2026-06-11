وزارة الرياضة تعلن سريان النظام الجديد

أعلنت وزارة الرياضة بدء سريان نظام الرياضة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/121» وتاريخ 10ـ06 ـ1447هـ، وذلك بدءًا من الخميس 11 يونيو 2026.

ويشكّل نظام الرياضة إطارًا تنظيميًا شاملًا للقطاع الرياضي في السعودية، كما يحدد الأدوار والمسؤوليات بهدف ترتيب الكيانات، وأوضاعها، والأفراد المشمولين بأحكامه، نحو تعزيز الحوكمة والارتقاء بالعمل المؤسسي، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الرياضية، ومنه زيادة نسبة ممارسة الرياضة، وتهيئة المرافق الخاصة بها لمختلف فئات المجتمع.

كما يسهم النظام بشكل مباشر في تحفيز الاستثمار بالقطاع مع مختلف القطاعات، وفي مختلف المعاملات الاستثمارية التجارية أو الرياضية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على تنمية القطاع الرياضي وتطويره.

ويطبّق النظام على الكيانات الرياضية كاللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والاتحادات الرياضية، والروابط والأندية الرياضية، شاملًا أعضاء مجلس إداراتها ومنسوبيها، بالإضافة إلى مركز التحكيم الرياضي واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، وكذلك تنظيم الوضع النظامي العام للاعبين والمدربين.

كما يسري أيضًا على المعاملات المتصلة بالمنافسات والفعاليات الرياضية لمختلف الرياضات في السعودية، علاوة على المنشآت الرياضية ومرتاديها، إضافة إلى المراكز والمعاهد والأكاديميات الرياضية، وتنظيم آليات الترخيص والحصول على الترخيص المهني واعتماد البرامج التدريبية والمهنية الرياضية.