ألبين يُراجع عقوبة جاسلي

تجاوز فريق ألبين المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، الخميس، العقبة ​الأولى في طريقه إلى إعادة النظر بعقوبات السرعة الزائدة في ممر الصيانة خلال سباق جائزة موناكو الكبرى، الصادرة في حق سائقه بيير جاسلي.

وأعلن المنظمون في بيان صحافي أن طلب المراجعة مقبول في حالتي تجاوز السرعة، وأقروا بوجود عنصر جديد ومهم لم ‌يكن متاحًا ‌لهم وقت اتخاذ القرارات، الأحد ​الماضي.

وانتقلت ‌جلسة ⁠الاستماع ​الافتراضية، الخميس، إلى المرحلة الثانية قبل سباق جائزة كاتالونيا الكبرى.

وأوضح فريق ألبين المملوك لشركة «رينو»، في مذكرة مكتوبة أن الاتحاد الدولي للسيارات، وإدارة فورمولا 1، ما عدا مراقبيّ السباق، كانوا على علم قبل انطلاق السباق بوجود مشكلة في أجهزة قياس السرعة ⁠في ممر الصيانة.

وأشار الفريق إلى توفر ‌بيانات تظهر أن جاسلي فعّل محدد ​سرعة السيارة قبل دخوله ‌ممر الصيانة وظل ضمن الحد المسموح فيه.

وأضاف ‌ألبين في مذكرته: «إدارة فورمولا 1، بصفتها المورد الرسمي لتوقيت السباق، قدمت دليلًا على أن المسافة المستخدمة في حساب التوقيت الرسمي لفورمولا 1 وبالتالي سرعة ممر الصيانة كانت ‌غير دقيقة، إذ بالغت في تقدير سرعة السيارة رقم 10».

واحتل الفرنسي جاسلي ⁠المركز ⁠الثالث في سباق موناكو، الذي يعد فعليًا سباقًا محليًا له ولفريقه، لكنه تراجع إلى المركز السابع بعد فرض عقوبتين بإضافة خمس ثوانٍ على زمنه، بسبب تجاوز السرعة في مرر الصيانة.

وأظهرت القرارات أن جاسلي، الذي كان واحدًا من عدة سائقين تعرضوا لعقوبات مخالفات مماثلة، كان يسير بسرعة 60.1 و60.4 كيلومتر في الساعة، بينما كان الحد الأقصى 60 كيلومترًا.

يُذكر أن السائق الفرنسي أبدى استياءه عُقب السباق من العقوبات الصادرة في حقه، مبينًا أنه حُرم من حُلم الصعود إلى منصة التتويج في موناكو لأسباب غير دقيقة.