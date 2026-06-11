نجوم «المانشافت» يتكفلون بنقل 600 مشجع

كشفت تقارير صحافية، الخميس، عن تدخل لاعبي المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، في تخفيف العبء عن مشجعيهم، بسبب ارتفاع تكاليف ​الانتقالات خلال كأس العالم 2026.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» عن الاتحاد الألماني للعبة قوله :«في ظل التكاليف الكبيرة للانتقال بالحافلات وعبر السكك الحديدية في ⁠نيويورك خلال كأس العالم، نظم ‌لاعبو المنتخب الألماني رحلات ‌نقل بالمجان لنحو 600 مشجع ​لحضور المباراة الأخيرة للفريق ‌في دور المجموعات، سيتكفل القائد يوزوا ‌كيميتش وزملاؤه في الفريق بتكاليف الحافلات لنقل المشجعين من نيويورك إلى الملعب في نيوجيرزي لخوض المباراة أمام الإكوادور».

وتواجه ألمانيا منتخب الإكوادور في نيوجيرزي 25 يونيو الجاري.

ورفعت سلطات المدينة أسعار تذاكر السكك الحديدية والحافلات من نيويورك إلى ملعب «ميتلايف» ‌في نيوجيرزي ‌بعدة أضعاف، مرجعة السبب في ​ذلك ‌إلى ⁠ضغوط ​التكاليف المتزايدة ⁠على شبكات النقل العام.

وأثار هذا القرار موجة من الاستياء بين المشجعين الذين دفعوا مبالغ كبيرة لشراء تذاكر المباريات.

وقُدرت تكلفة رحلة الذهاب والإياب إلى الملعب عبر السكك الحديدية، والتي ⁠تبلغ ⁠عادة 12.90 دولار، بنحو 98 دولارًا خلال كأس العالم، وذلك بعد تخفيضها من السعر المقترح أولًا البالغ 150 دولارًا إثر انتقادات حادة واجهها مشغل وسائل النقل العامة في ولاية نيوجيرزي.

وتبلغ تكلفة الرحلة بالحافلات 20 دولارًا، بعد الإعلان عن سعر أولي بلغ 80 دولارًا.

وكان النقل مجانيًا للمشجعين في نسختي كأس العالم الماضيتين في روسيا وقطر.

وتبدأ ألمانيا، بطلة العالم ​أربع مرات، ​مشوارها في البطولة الأحد المقبل بمواجهة كوراساو في هيوستن.