مسرح عبادي الجوهر يحتضن فعالية «عيشوا المونديال»

تستعد مدينة جدة لاستقبال فعالية «عيشوا المونديال» على مسرح عبادي الجوهر أرينا خلال الفترة الممتدة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026، لتُرافق جمهور كرة القدم السعودي على مدار كامل أيام بطولة كأس العالم.

وتُقدّم «بنش مارك» فعاليات مختلفة، وشاشات صُمِّمت لتكون وجهةً يومية تجمع المشجعين، بين الـ 04:00 مساءً وحتى الواحدة فجرًا طوال فترة البطولة.

ووزّعت الفعالية على تسع مناطق متخصصة، تبدأ بمنطقة المشجعين، مرورًا بمنطقة الألعاب الإلكترونية، ومنطقة المسابقات والبطولات، التي تستهدف الجمهور الشاب، وعشاق الرياضات الرقمية.

وتتيح منطقة التجارب التفاعلية ومنطقة التصوير والتجارب الغامرة للزوار الاندماج الكامل مع روح البطولة، فيما تُقدّم منطقة العروض الترفيهية فقراتٍ مصاحبة تُحافظ على مستوى الإثارة في أوقات ما بين المباريات. وتستكمل منطقة المتاجر ومنطقة الأطعمة والمشروبات المنظومةَ الترفيهية، إلى جانب منطقة خاصة للرعاة.