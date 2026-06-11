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قبل المغرب.. استعداد برازيلي

2026.06.11 | 07:07 pm
انتظم لاعبو المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، الخميس، بحصة تدريبية، استعدادًا لخوض أولى مواجهات مونديال 2026، أمام المنتخب المغربي، الأحد المقبل (الفرنسية ـ رويترز)
قبل المغرب.. استعداد برازيلي

قبل المغرب.. استعداد برازيلي

قبل المغرب.. استعداد برازيلي

قبل المغرب.. استعداد برازيلي

قبل المغرب.. استعداد برازيلي