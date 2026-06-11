فورمولا 1.. ألونسو يلوح بالاعتزال

يتأهب الإسباني فرناندو ألونسو، سائق فريق أستون مارتن، المنافس في سباقات سيارات فرومولا 1، للاعتزال، بنهاية عام 2027.

وقال ألونسو في مؤتمر صحافي، الخميس، قبل انطلاق سباق جائزة كتالونيا الكبرى: «ستكون عطلة نهاية أسبوع مميزة، ربما يكون هذا آخر سباق لي في برشلونة بالفورمولا 1، لذا أود أن أشكر الجميع».

وأضاف السائق الإسباني، صاحب الـ44 عامًا: «لطالما كان حضورنا إلى برشلونة بمثابة احتفال، أعتقد أن هذا سباق الجائزة الكبرى الـ 23 لي هُنا، وجميعها كانت رائعة. يجب أن يكون هذا الأخير رائعًا أيضًا، سأحاول الاستمتاع، لن أكون منافسًا قويًا، ولن أقود السيارة لفترة طويلة في التجارب التأهيلية، أما في السباق، فأتمنى ذلك، ولكن ليس بالسرعة التي نتمناها جميعًا. أريد أن يستمتع الجميع بنهاية هذا الأسبوع».

وعانت سيارة ألونسو هذا الموسم حتى الآن، ويحتل المركز الـ 18 في الترتيب العام، برصيد نقطة واحدة فقط، من ست جولات سباق الجائزة الكبرى.

ويُعد هذا السباق الأخير في برشلونة حتى عام 2028، حيث سيُنظم بالتناوب مع سباق «سبا» في بلجيكا بداية من العام المقبل.