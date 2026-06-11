كينيونيس الأفضل في «روشن»

حصد المكسيكي جوليان كينيونيس، مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم، جائزة «لاعب الموسم» من اختيار الجماهير في دوري روشن السعودي، بحسب ما نشره الحساب الرسمي للمسابقة على «إكس» منصة التدوينات القصيرة، الخميس.

وكشفت الرابطة عن اختيار المهاجم المكسيكي الذي يعد الأكثر حصولًا على جائزة رجل المباراة بعد نهاية كل مواجهة.

وكسب كينيونيس جائزة رجل المباراة، في 14 جولة، أي أكثر من 40% من مباريات فريقه القادسية في الموسم.

وعاش «قناص» المنتخب المكسيكي موسمًا استثنائيًا في دوري روشن السعودي، حين قادت أهدافه الـ33 فريق القادسية لإنهاء الموسم في المركز الرابع.

وتوجت هذه الأرقام المهاجم بجائزة الحذاء الذهبي في دوري روشن السعودي للموسم الماضي.

وسبق الإعلان عن الجائزة الخميس، الكشف عن أفضل تمريرة حاسمة في الموسم وكانت لزميله مصعب الجوير في ديربي الشرقية فبراير الماضي، في صناعة الهدف الافتتاحي للأوروجوياني ناهيتان نانديز.

وكسب البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر بمقصيته في مرمى اللوكسمبورجي أنتوني موريس، حارس الخليج، جائزة هدف الموسم 2025ـ2026.

وكل الثلاثة رونالدو والجوير وكينيونيس، الفائزون بجوائز الموسم من اختيار الجمهور، يوجدون مع منتخبات بلدانهم في أمريكا الشمالية، حيث ينخرطون في المشاركة بكأس العالم 2026.