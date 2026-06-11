الشوالي يعلق على منافسات «ببجي موبايل»

أعلنت ببجي موبايل، إحدى أبرز ألعاب الهاتف المحمول على مستوى العالم، عن تعاون استثنائي مع التونسي عصام الشوالي، المعلق الرياضي.

وأوضح مسؤولو اللعبة، الخميس، عبر بيان صحافي، أن هذه الشراكة الحصرية جاءت تزامنًا مع انطلاق بطولة كأس العالم FIFA 2026، لتُدخل الصوت الأكثر تأثيرًا في عالم كرة القدم العربية إلى ساحات القتال للمرة الأولى.

ومع اقتراب موعد البطولة العالمية، أُتيح للاعبي «ببجي موبايل» في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا الوصول إلى حزمة صوتية مخصصة، تحتفي بالشغف الراسخ الذي تحتضنه المنطقة للعبة كرة القدم.

ويضفي صوت الشوالي المعروف في كرة القدم العربية بأسلوبه وتعليقه المفعم بالحماس، بُعدًا جديدًا على تجربة لعب «ببجي موبايل».

وتُعد هذه الإضافة بمثابة تكريم لثقافة كرة القدم المتجذّرة في المنطقة، إذ تمزج بين شغف جماهير ببجي موبايل وعالم كرة القدم.

وتمهيدًا لهذه الإضافة، أطلقت ببجي موبايل مقطعًا ترويجيًا بصوت وأداء الشوالي عبر مختلف منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ليمنح اللاعبين لمحة أولى عن التجربة المرتقبة.

ويمزج المقطع بين أجواء كرة القدم الحماسية والألعاب التنافسية، حيث تنتقل تعليقات الشوالي الشهيرة مباشرة إلى قلب ساحات المعارك وأجوائها في اللعبة.

ويعكس هذا التعاون التزام ببجي موبايل بتعزيز الروابط المجتمعية، وترسيخ حضورها الثقافي في المنطقة، إلى جانب توسيع نطاق المحتوى الحصري المصمم خصيصًا للجمهور العربي.