بعد التدشين.. بطل «القصص» يراهن على بصمة تاريخية

احتفل الفنان الشاب أمير المصري، بالعرض الخاص لفيلمه الجديد «القصص» داخل سينما فوكس بمول مصر، وذلك قبل انطلاق عرضه الرسمي في دور السينما 17 يونيو الجاري، على أن ينطلق في صالات السينما السعودية 18 يونيو.

وشهدت السجادة الحمراء حضور أبطال العمل، وفي مقدمتهم أمير المصري، نيللي كريم، كريم قاسم، أحمد كمال، صبري فواز، خالد مختار، أحمد العزّار، شريف الدسوقي، حسن العدل، وعمرو عابد، إلى جانب ضيفة الشرف سارة عبد الرحمن. كما حضر المخرج المصري النمساوي أبو بكر شوقي، والمنتجون محمد حفظي، شاهيناز العقاد، أحمد بدوي، ومحمد أمين.

وفي تصريحات خاصة لـ«الرياضية»، أعرب أمير المصري عن فخره الكبير بالفيلم، قائلًا: «أنا فخور للغاية بفيلم «القصص»، وكنت متحمسًا لرؤيته مع الجمهور على الشاشة الكبيرة. أعده من أفضل الأعمال التي قدمتها في مسيرتي، وأؤمن بأنه سيترك أثرًا مهمًا في تاريخ السينما المصرية لما يحمله من قصة إنسانية مؤثرة تتناول العائلة والهوية والصمود وقوة الروابط الإنسانية».

وأثنى أمير المصري على مخرج الفيلم أبو بكر شوقي، مؤكدًا أنه يمتلك رؤية فنية وإنسانية استثنائية، وقال: «أبو بكر شوقي فنان حقيقي، كتب عملًا مليئًا بالمشاعر والأحاسيس الصادقة، كما أنه مخرج هادئ داخل موقع التصوير، لكنه لا يتوقف عن البحث عن أفضل أداء من الممثلين حتى يصل إلى ما يتطلع إليه».

فيلم «القصص» من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي.