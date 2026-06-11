تأهب إسباني

شارك نجوم المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، يتقدمهم الموهبة لامين يامال، الخميس، في حصة تدريبية وذلك استعدادًا لأولى مواجهات مونديال 2026 أمام الرأس الأخضر، الإثنين المقبل (رويترز)