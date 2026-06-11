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تأهب إسباني

2026.06.11 | 08:09 pm
شارك نجوم المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، يتقدمهم الموهبة لامين يامال، الخميس، في حصة تدريبية وذلك استعدادًا لأولى مواجهات مونديال 2026 أمام الرأس الأخضر، الإثنين المقبل (رويترز)
تأهب إسباني

تأهب إسباني

تأهب إسباني

تأهب إسباني

تأهب إسباني