يامال يدخل التدريبات قبل الأخضر

شارك لامين يامال، ونيكو وليامس، نجما المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، الخميس، في الحصة التدريبية قبل خمسة أيام من انطلاق مشوار «لا روخا» في كأس العالم 2026 أمام الرأس الأخضر.

ويلعب بطل أوروبا في ثامن مجموعات المونديال إلى جوار السعودية وأوروجواي والرأس الأخضر.

وسيلتقي مع «الصقور» في ثاني جولات المجموعة، فيما سيفتتح مبارياته بمواجهة الرأس الأخضر، أحد ممثلي إفريقيا.

وخلال فترة الـ15 دقيقة المفتوحة أمام وسائل الإعلام في معسكر المنتخب الإسباني بمدينة تشاتانوجا «تينيسي»، شارك نجما النسخة الأخيرة من كأس أوروبا، إلى جانب بقية اللاعبين باستثناء فيكتور مونيوس الغائب، في تمرين «ال تورو»، دون أن تظهر عليهما أي علامات انزعاج.

وجاءت عودتهما إلى التدريبات محط ترحيب من زملائهما، الذين شكّلوا لهما ممرًا شرفيًا مصغّرًا قبل انطلاق الحصة بدقائق عقب تجاوزهما إصابة على مستوى الفخذ.

وكان اللاعبان قد غابا عن السفر إلى المكسيك لخوض المباراة التجريبية الأخيرة أمام البيرو 3ـ1، حيث بقيا في مقر الإقامة بمدينة تشاتانوجا بسبب إصابتهما.