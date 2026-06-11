ناشفيل يحتضن اليابان

احتضن نادي ناشفيل الرياضي، في تينيسي الأمريكية، الخميس، الحصة التدريبية الخاصة بالمنتخب الياباني الأول لكرة القدم، الذي يستعد لخوض أولى مباريات كأس العالم 2026 أمام هولندا، الأحد المقبل (رويترز)