الرئيسية / الصورة .. قصة

شوارع مكسيكو.. مونديالية

2026.06.11 | 09:33 pm
احتشد عدد كبير من المشجعين في شوارع مكسيكو استعدادًا لمواجهة منتخب المكسيك الأول لكرة القدم وجنوب إفريقيا في افتتاح كأس العالم 2026 (وكالات)
شوارع مكسيكو.. مونديالية

شوارع مكسيكو.. مونديالية

شوارع مكسيكو.. مونديالية

شوارع مكسيكو.. مونديالية