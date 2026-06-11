شوارع مكسيكو.. مونديالية

احتشد عدد كبير من المشجعين في شوارع مكسيكو استعدادًا لمواجهة منتخب المكسيك الأول لكرة القدم وجنوب إفريقيا في افتتاح كأس العالم 2026 (وكالات)