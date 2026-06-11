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المونديال ينطلق

2026.06.11 | 09:35 pm
شهد ملعب «أستيكا» في مكسيكو سيتي حفل افتتاح كأس العالم 2026 الخميس قبل مواجهة منتخبي المكسيك الأول لكرة القدم وجنوب إفريقيا (وكالات)
المونديال ينطلق

المونديال ينطلق

المونديال ينطلق

المونديال ينطلق