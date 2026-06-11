احتفال المونديال.. 20 دقيقة.. وشاكيرا تطرب 80 ألفا

خطف حفل افتتاح كأس العالم 2026 الأضواء، الخميس، بعدما استمر نحو 20 دقيقة على ملعب «أستيكا» في مكسيكو سيتي، قبل المواجهة الافتتاحية التي جمعت منتخبي المكسيك الأول لكرة القدم وجنوب إفريقيا.

واحتشد نحو 80 ألف متفرج في مدرجات الملعب التاريخي لمتابعة الفقرات الفنية التي مزجت بين الثقافة المحلية والإيقاعات العالمية، في افتتاح النسخة الـ 23 من البطولة.

وكانت المغنية الكولومبية شاكيرا أبرز نجوم الحفل، إذ اختتمت الفقرات الفنية بتقديم الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026 «داي داي» «هيا هيا»، بمشاركة النيجيري بورنا بوي، في عرض جمع بين موسيقى البوب اللاتيني وإيقاعات الأفروبيتس.

وعادت شاكيرا لتسجيل حضورها في افتتاح كأس العالم بعد 16 عامًا من نجاح أغنيتها الشهيرة «واكا واكا» في مونديال جنوب إفريقيا 2010، إذ ظهرت مرتدية بدلة صفراء وتنورة بنفسجية، وقدمت عرضًا غنائيًا استعراضيًا بمشاركة عشرات الراقصين والراقصات.

وسبق ظهور شاكيرا مشاركة عدد من الفنانين، من بينهم فرقة «مانا» المكسيكية، والفنزويلي داني أوشن، وفرقة «لوس أنخليس أسوليس»، والكولومبي جيه بالفين، إلى جانب الإسبانية المكسيكية بيليندا، فيما افتتحت الفعاليات بلوحات استعراضية مستوحاة من ثقافات السكان الأصليين في المكسيك.

وقبل انطلاق المباراة الافتتاحية، قدم التينور الإيطالي أندريا بوتشيلي النشيد الرسمي للبطولة «DNA»، الذي يمزج بين الأوبرا والموسيقى الإلكترونية، بالتعاون مع منسق الأغاني الفرنسي دافيد جيتا.

وتشهد النسخة الحالية من كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حتى 19 يوليو المقبل، مشاركة قياسية لـ48 منتخبًا يتنافسون عبر 104 مباريات، فيما تستضيف مكسيكو سيتي مباراة الافتتاح، وتحتضن نيويورك العرس الأخير.