مهاجم القادسية يقود افتتاح المونديال

يقود المكسيكي جوليان كينيونيس، مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم، هجوم منتخب بلاده أمام جنوب إفريقيا الخميس ضمن افتتاح كأس العالم 2026.

وفي التشكيل الأساسي اتخذ خابيير أجيري مدرب المكسيك قرارًا ​جريئًا بعد استبعاد القائد إديسون ألفاريز والحارس المخضرم جييرمو أوتشوا، بينما دفع باللاعب إريك ليرا في ‌خط الوسط.

ويظهر ‌الحارس راؤول رانخيل ​في ‌تشكيلة ⁠المكسيك، ​إذ قرر ⁠المدرب أجيري عدم اختيار أوتشوا الذي يشارك في كأس العالم للمرة السادسة.

ويجلس القائد ألفاريز على مقاعد البدلاء، بينما سيبدأ ليرا في وسط الملعب إلى جانب ألفارو ⁠فيدالجو وبرايان جوتيريز.

ويقود ‌راؤول خيمنيز ‌الهجوم، إلى جانب جوليان وروبرتو ألفارادو.