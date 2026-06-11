13 يوليو.. مورينيو يبدأ مهمة الريال

أعلن ريال مدريد الإسباني الخميس، عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي قيادته الفنية لمدة ثلاثة مواسم.

ويعود مورينيو صاحب الـ63 عامًا إلى تدريب النادي الملكي بعد تجربة سابقة بين عامي 2010 و2013.

ويُعد البرتغالي أحد أبرز المدربين في العالم، وستكون في صلب مهامه إعادة الـ «ميرينجي» إلى منصات التتويج بعد موسمين متتاليين من دون إحراز أي لقب كبير.

وسيبدأ مورينيو مهامه رسميًا في 13 يوليو المقبل، وفق ما جاء في بيان نادي العاصمة.

وسبق للمدرب البرتغالي أن أشرف على أندية بارزة عدّة أبرزها تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، وإنتر ميلان الإيطالي وبورتو، وكان يشرف على تدريب بنفيكا البرتغالي منذ سبتمبر 2025.

وكان النادي البرتغالي قد أعلن مطلع الأسبوع أن ريال «أبلغنا رسميًا برغبته في التعاقد مع جوزيه مورينيو مقابل 15 مليون يورو»، مؤكدًا أن المدرب البرتغالي منح موافقته على الصفقة.

ويحفل سجل مورينيو بالألقاب، إذ أحرز لقب دوري أبطال أوروبا مرتين، الأول عام 2004 مع بورتو في مفاجأة تاريخية، والثاني عام 2010 مع إنتر، إلى جانب العديد من الألقاب المحلية، بينها الدوري البرتغالي مرتين مع بورتو، والدوري الإنجليزي ثلاث مرات مع تشيلسي، والدوري الإيطالي مرتين مع إنتر عامي 2009 و2010.

وخلال فترته الأولى مع ريال، قاد الفريق إلى إحراز كأس ملك إسبانيا عام 2011، قبل أن يتوج بلقب الدوري الإسباني في عام 2012.

ويأتي تعيين مورينيو في وقت يسعى فيه ريال إلى استعادة الألقاب الكبرى بعد موسمين متتاليين من دون تتويج.

وكان فلورنتينو بيريس، الذي أُعيد انتخابه رئيسًا للنادي الأسبوع الماضي، قد وضع المدرب البرتغالي على رأس أولوياته للعودة إلى قيادة الفريق.

ويعتقد بيريس، الرجل القوي في ريال، أن مورينيو هو من وضع خلال ولايته الأولى الأسس التي مهدت للنجاحات الأوروبية التي حققها ريال مدريد لاحقًا، والمتمثلة في «التتويج بستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال عشرة أعوام».