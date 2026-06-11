الأول من «روشن» والمكسيك.. كينيونيس يفتتح أهداف المونديال

افتُتِح شريط أهداف كأس العالم بتوقيع أحد محترفي دوري روشن السعودي، للمرة الأولى تاريخيًا، بعد نجاح المكسيكي خوليان كينيونيس، مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم، في هز شباك جنوب إفريقيا، الخميس، خلال باكورة مباريات البطولة على ملعب أزتيكا.

وتسلم كينيونيس كرة قطعها زميله إيريك ليرا، لاعب الوسط، وراوغ وسدد داخل شباك رونوين ويليامز، حارس مرمى جنوب إفريقيا، في تاسع دقائق المباراة.

ولم يسبق للاعب محلي أو أجنبي من الدوري السعودي تسجيل هدف في مباراة افتتاح كأس العالم قبل كينيونيس.

وأصبح مهاجم القادسية أوَّل مكسيكي يقصّ شريط أهداف المونديال، رغم خوض منتخب «التريكولور» 4 مباريات افتتاحية من قبل.

ويلعب كينيونيس منذ عامين للقادسية الذي تعاقد معه في صيف 2024 قادمًا من كلوب أميركا المكسيكي.

ولعب للفريق الشرقاوي 68 مباراة، وسجل 62 هدفًا، وصنع 12 آخرين.

ونال في الموسم الماضي جائزة هداف دوري روشن برصيد 33 هدفًا، وجاء خلفه الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، بفارق هدف واحد.

وأحرز كينيونيس هدفه الثالث دوليًا في مباراته الـ 23 بقميص المنتخب المكسيكي، والأولى له على صعيد كأس العالم.

والهدف هو الأسرع في مباراة افتتاحية لكأس العالم منذ نسخة 2006 التي قص شريط أهدافها فيليب لام، مدافع ألمانيا، بعد 6 دقائق أمام كوستاريكا.