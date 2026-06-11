«عيشوا المونديال».. تجربة جماهيرية على مسرح عبادي الجوهر

انطلقت أولى ليالي «عيشوا المونديال» التي تنظمها «بنش مارك» على مسرح عبادي الجوهر أرينا في مدينة جدة، الخميس، وجاءت الانطلاقة بافتتاح مباريات كأس العالم 2026، من خلال المواجهة التي جمعت المكسيك وجنوب إفريقيا، وسط امتلاء مدرجات المسرح بالجماهير والمشجعين.

ويستمر مسرح بنش مارك في فتح أبوابة حتى 19 يوليو 2026 حيث يبدأ من الـ 04:00 عصرًا وحتى ساعات الفجر الأولى.

وتضم فعالية «عيشوا المونديال» تسع مناطق متخصصة، الأولى منطقة المشجعين التي تعتبر القلب النابض للتجمعات الجماهيرية أثناء المباريات، وتمر بمنطقة الألعاب الإلكترونية وكذلك منطقة المسابقات والبطولات التي تستهدف الجمهور الشاب وعشاق الرياضات الرقمية.

ويتمكن المشجع من المرور بعد ذلك بمنطقة التجارب التفاعلية ومنطقة التصوير والتجارب المغامرة للزوار والاندماج الكامل مع روح البطولة، فيما تُقدّم منطقة العروض الترفيهية فقراتٍ مصاحبة تُحافظ على مستوى الإثارة في أوقات ما بين المباريات وتستكمل منطقة المتاجر ومنطقة الأطعمة والمشروبات المنظومةَ الترفيهية، إلى جانب منطقة خاصة للرعاة.