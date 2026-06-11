بسبب أنشيلوتي.. الإيطاليون يشجعون البرازيل

تميل الجماهير الإيطالية إلى تشجيع منتخبي إسبانيا والبرازيل في كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد أن حرموا من مشاهدة منتخبهم الذي فشل في التأهل للمرة الثالثة.

ووفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة «أس دبليو جي» في وقت سابق من الشهر الجاري، قال 59 في المئة من أصل 800 إيطالي إنهم سيشاهدون البطولة، فيما اختار 17 بالمئة من هذه الفئة دعم البرازيل التي يقودها مواطنهم كارلو أنشيلوتي، مقابل 16 في المئة فضّلوا إسبانيا.

وجاءت الأرجنتين في المرتبة الثالثة بـ 10 بالمئة من متابعي كأس العالم، بينما حصلت فرنسا وإنجلترا على دعم 5 في المئة لكل منهما.

من جهته، قال أندريا أبودي وزير الرياضة الإيطالي لهيئة البث العامة «راي» إنه سيدعم البرازيل ومدربها أنشيلوتي، إضافة إلى تركيا وأوزبكستان اللذين يقودهما مواطنيه أيضًا فينتشنتسو مونتيلا وفابيو كانافارو.