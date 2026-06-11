حي جاكس.. موسيقى وعروض فنية مع افتتاح المونديال

دشن حي جاكس بالدرعية في الرياض، الخميس منطقة «مشجعي كوكاكولا»، الخاصة لمشاهدة مباريات كأس العالم 2026 ، وسط حضور جماهيري كبير من عشاق كرة القدم.

وشهد حفل الافتتاح إطلاق عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة التي أضفت أجواءً احتفالية استثنائية على الحدث، حيث استمتع الحضور ببرنامج ترفيهي متنوع استُهل بعرض موسيقي قدمه الدي جي غسان، أعقبه تقديم فقرات الحفل من قبل المقدم سامي الذي وزع العديد من الجوائز والقسائم على الجماهير الحاضرة.

كما تضمن الحفل عروضًا كروية استعراضية مميزة قدمها نجما المهارات الكروية سيدورينكو وفيدوروف، اللذان قدما مجموعة من الاستعراضات والتحديات التفاعلية التي حظيت بتفاعل وإعجاب الجماهير الحاضرة.

وعقب الفعاليات المصاحبة، تابع الحضور عبر الشاشات العملاقة البث المباشر لحفل الافتتاح الرسمي لنهائيات كأس العالم FIFA 2026™، في أجواء جماهيرية مفعمة بالحماس والشغف الكروي.

وتُعد منطقة المشجعين إحدى الوجهات المخصصة لمتابعة مباريات كأس العالم 2026، حيث توفر شاشات عرض عملاقة وتجارب ترفيهية متنوعة تشمل الألعاب الإلكترونية، وتجارب الواقع الافتراضي، والمسابقات الجماهيرية، إضافة إلى مناطق مخصصة للمأكولات والمشروبات.

وتستمر فعاليات المنطقة طوال فترة البطولة، لتمنح الزوار تجربة استثنائية تجمع بين متابعة المباريات والاستمتاع بالأنشطة المصاحبة في أحد أبرز المواقع الثقافية والإبداعية بالسعودية.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار تعزيز التجارب الرياضية والترفيهية للجماهير، وترسيخ مكانة الدرعية كوجهة عالمية تستضيف أبرز الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية، بما ينسجم مع الحراك الرياضي المتنامي في السعودية واستعداداتها لاستضافة كأس العالم.