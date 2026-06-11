قبل كوراساو.. ناجلسمان يريح «الماكينات»

رحب لاعبو المنتخب الألماني الأول لكرة القدم بالحصول على يوم للتعافي، ضمن التحضيرات لمواجهة كوراساو في أولى مبارياتهم بكأس العالم التي انطلقت الخميس بلقاء المكسيك وجنوب إفريقيا.

ويرجح أن تكون درجات الحرارة المرتفعة في ولاية كارولينا الشمالية عاملًا مؤثرًا في البطولة، فيما قرر جوليان ناجلسمان مدرب منتخب «الماكينات» خوض حصة تدريبية خفيفة قبل ثلاثة أيام فقط من مباراة الافتتاح لألمانيا في هيوستن، ليحصل اللاعبون على راحة في فترة بعد الظهيرة.

وقال المدافع نيكو شولتيربيك في مؤتمر صحافي الخميس: «في الحقيقة لقد علمت يوم الإثنين أو الثلاثاء أننا سنخفف التدريبات قليلًا يوم الخميس».

وأضاف: «خضنا الأربعاء حصة تدريبية طويلة ومكثفة للغاية، لقد بذلنا جهدًا كبيرًا، ولعبنا مباريات عديدة بنظام 11 ضد 11 لهذا السبب، فإن يوم الراحة هذا مفيد لي شخصيًا، وأنا سعيد جدًا بذلك».