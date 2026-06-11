بعد إصابة باليردي.. الأرجنتين تستدعي سينيسي

استدعى المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم المدافع ماركوس سينيسي لخوض نهائيات كأس العالم 2026 بدلًا من ليوناردو باليردي المنسحب بسبب إصابة عضلية.

وأوضح بيان الاتحاد الأرجنتيني الخميس أن سينيسي المنتقل حديثًا إلى توتنام الإنجليزي، انضم إلى قائمة الـ26 لاعبًا المختارين مع «البيسيليستي» للمشاركة في المونديال.

ويعوّض سينيسي باليردي، لاعب مرسيليا الفرنسي البالغ 27 عامًا «11 مباراة دولية» والذي يعاني من تمزق عضلي تعرّض له خلال حصة تدريبية مع حامل اللقب، ما جعله غير قادر على المشاركة البطولة، حسبما أعلنه الاتحاد الأسبوع الماضي.

ويأتي استدعاء سينيسي «29 عامًا» الذي أنهى موسمًا ممتازًا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع بورنموث، حيث يُنظر إليه كأحد أبرز اللاعبين الأرجنتينيين في مركز قلب الدفاع بأوروبا.

وتستهل الأرجنتين مشوارها في البطولة 17 يونيو الجاري بمواجهة الجزائر في كانساس سيتي ضمن منافسات المجموعة العاشرة، التي تضم أيضًا النمسا والأردن.