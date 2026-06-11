الهلال يتصدر.. لاعبو 5 فرق سعودية سجلوا في كأس العالم

انضم فريق القادسية الأول لكرة القدم إلى أربعة فرق سعودية سجّل لاعبوها أهدافًا في بطولة كأس العالم.

وقصّ المكسيكي خوليان كينيونيس، مهاجم القادسية، شريط أهداف نسخة 2026 بهزه شباك جنوب إفريقيا، الخميس، في تاسع دقائق المباراة الافتتاحية على ملعب أزتيكا.

وحسب منصة «أوبتا» المتخصصة في الأرقام والإحصاءات الرياضية، أصبح القادسية خامس فريق سعودي يسجل لاعبوه أهدافًا في كأس العالم تاريخيًا.

وجاءت 10 أهداف مونديالية بتوقيع لاعبين من الهلال، وثلاثة أهداف عن طريق نصراويين، ومثلهم بإمضاء شبابيين، فيما أحرز اتفاقي هدفًا مثلما فعل كينيونيس.

وفي المجمل، سجّل لاعبو الفرق السعودية 18 هدفًا على صعيد بطولة كأس العالم التي استحدثت عام 1930.