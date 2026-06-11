الخلود يبدأ إنشاء مقره الجديد في الرياض

بدأت أعمال إنشاء المقر التدريبي الجديد لفريق الخلود الأول لكرة القدم، الخميس، في حي المصيف بمدينة الرياض، وفق ما كشفته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن إدارة النادي تعتزم نقل تدريبات الفريق الأول من محافظة الرس إلى العاصمة الرياض، على أن يتخذ الفريق من المقر الجديد مركزًا رئيسًا لتدريباته.

وبحسب المصادر، من المتوقع الانتهاء من تجهيز المقر خلال نحو 90 يومًا، بعد استكمال أعمال البناء والتجهيز وفق الخطة الزمنية المحددة للمشروع.

وأضافت المصادر، أن المقر التدريبي الجديد سيضم أحدث الأجهزة والمرافق الرياضية، بما في ذلك صالات اللياقة البدنية والتأهيل والاستشفاء، إلى جانب تجهيزات طبية وفنية متطورة تهدف إلى توفير بيئة احترافية متكاملة للاعبين والجهازين الفني والإداري.