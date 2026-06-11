حمد الله يقترب من التعاون

اقترب المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، من التوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة نادي التعاون لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم مدة موسمين، وفق مصدر خاص بــ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن التفاوض بين الطرفين وصل إلى مراحل متقدمة، وسط توافق كبير، تمهيدًا لإتمام الاتفاق والتوقيع الرسمي خلال الفترة المقبلة.

وسيمثل حمد الله التعاون في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الشباب.

ويطمح المهاجم المغربي، البالغ من العمر 35 عامًا، إلى مواصلة مشواره التهديفي في دوري روشن السعودي، بعد وصوله إلى 156 هدفًا ، على أمل كسر الرقم القياسي المسجل باسم السوري عمر السومة 162 الهداف التاريخي للمسابقة.

وانضم حمد الله إلى الشباب في يوليو 2024 قادمًا من الاتحاد، وشارك بقميص الفريق في 45 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 31 هدفًا، إضافة إلى ست تمريرات حاسمة.