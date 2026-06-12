إيران.. تدريب مفتوح في تيخوانا

أجرى المنتخب الإيراني الأول لكرة القدم، الخميس، حصة تدريبية أمام وسائل الإعلام بمعسكره الاستعدادي لكأس العالم في تيخوانا المكسيكية.

ونقل المنتخب معسكره من الولايات المتحدة إلى المكسيك أواخر الشهر الماضي، ومن المقرر أن يخوض مباراته الأولى في دور المجموعات أمام نيوزيلندا في ملعب «لوس أنجليس» الإثنين.

وشوهد اللاعبون في الملعب تحت سماء مشمسة في جلسة تدريبية استشفائية بعد أن لعبوا ضد فريق شولوس دي تيخوانا تحت 21 عامًا في مباراة تجريبية.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن اللاعبين الإيرانيين سيسمح لهم بدخول الولايات المتحدة في اليوم السابق لكل مباراة من مبارياتهم الثلاث في دور المجموعات، ردًا على تقارير إعلامية سابقة زعمت أنهم سيضطرون إلى الدخول والخروج في يوم المباراة نفسه.

وقال مسؤول في المنتخب إن اللاعبين سيسافرون إلى لوس أنجليس يوم الأحد، للتدرب وللظهور في المؤتمر الصحافي للمباراة، وتخطط لإجراء تدريبين مفتوحين آخرين يومي الجمعة والسبت.

ومن المقرر أن تعود إيران إلى لوس أنجليس لمواجهة بلجيكا في 21 يونيو، وستختتم مبارياتها في دور المجموعات أمام مصر في 26 يونيو بسياتل.