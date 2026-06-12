شورت ثالث أسرع سباح 800 متر

حطم الأسترالي سام شورت أرقامًا قياسية شخصية متعددة ليفوز بسباق 800 متر ​سباحة حرة للرجال في التصفيات الأسترالية، إذ سجل زمنًا قدره سبع دقائق و36.73 ثانية في اليوم الثالث من النهائيات.

وفاز شورت صاحب الـ22 عامًا بالسباق بفارق 11 ثانية تقريبًا، مسجلًا عدة أرقام قياسية ‌على المستوى ‌الوطني وفي ​أوقيانوسيا ‌ودول ⁠الكومنولث، ليتجاوز رقمه ​الشخصي ⁠السابق البالغ سبع دقائق و37.76 ثانية والذي سجله في بطولة العالم للألعاب المائية 2023.

كما حطم الرقم القياسي المفتوح للمنافسات داخل أستراليا والذي كان قد حققه في التصفيات ⁠الأسترالية عام 2023.

ويجعل هذا ‌الزمن شورت ‌ثالث أسرع سباح في ​هذه الفئة، خلف ‌الصيني تشانج لين سبع دقائق و32.12 ‌ثانية، والتونسي أسامة الملولي سبع دقائق و35.27 ثانية، وكلاهما حقق زمنه في بطولة العالم 2009 خلال حقبة بدلات السباحة ‌الخارقة.

كما سجل رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا بملابس السباحة المصنوعة ⁠من القماش، ⁠متجاوزًا الرقم القياسي السابق للتونسي أحمد الجوادي البالغ سبع دقائق و36:88 ثانية، والذي سجله في بطولة العالم للألعاب المائية العام الماضي في سنغافورة.

وتأهل شورت الآن للمشاركة في دورة ألعاب الكومنولث في جلاسكو، التي تنطلق في يوليو المقبل، في ثلاث مسابقات للسباحة ​الحرة، تشمل أيضًا ​سباقي 200 متر و400 متر.