بعد عزلة الـ«إيبولا».. بعثة الكونغو تصل هيوستن

وصلت بعثة منتخب الكونغو الديمقراطية الأول لكرة القدم إلى مطار هيوستن بالولايات المتحدة، بعد أن خضعت لإجراء عزل صحي لمدة 21 يومًا، قبل السماح لها بدخول الأراضي الأمريكية للمشاركة في كأس العالم.

وتأثرت تحضيرات المنتخب بمخاوف مرتبطة بفيروس «إيبولا»، واضطرت لإجراء معسكرها الإعدادي في بلجيكا وخوض بعض المباريات في الأراضي الإسبانية.

وقد وصلت البعثة إلى مطار هيوستن نحو الساعة 02:00 مساءً بتوقيت جرينيتش، قادمة من باريس العاصمة الفرنسية، قبل أن تغادر المطار بعد نحو ساعة دون أي مشاكل، حسبما أفاد اللاعب آرون وان-بيساكا الظهير الأيمن لوست هام الإنجليزي.

ويخوض المنتخب، المتأهل عبر الملحق العالمي المونديال للمرة الثانية بعد 1974، المنافسات ضمن المجموعة الـ 11 إلى جانب البرتغال وكولومبيا وأوزبكستان في ظهورها الأول.

وتواجه الكونغو في أولى مبارياتها البرتغال الأربعاء على ملعب هيوستن «NRG».