هداف «روشن» يحتفل

احتفل المكسيكي خوليان كينيونيس، مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم وهداف دوري روشن السعودي، بهز شباك جنوب إفريقيا، الخميس، خلال مباراة افتتاح كأس العالم 2026 على ملعب أزتيكا. (وكالات)