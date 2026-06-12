ثنائية مكسيكية تقص شريط المونديال

افتتح المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم، أحد المضيفين الثلاثة لكأس العالم 2026، منافسات البطولة بالفوز 2ـ0 على نظيره الجنوب إفريقي، الخميس، أمام ثمانين ألف متفرج على ملعب أزتيكا التاريخي في مكسيكو.

وسجل خوليان كينيونيس الهدف الأول في المونديال «9»، وعزز التقدم زميله راؤول خيمينيز في الشوط الثاني «67».

وشهد اللقاء طرد الجنوب إفريقيين سفيفيلو سيتولي «49» والبديل ثيمبا زواني «84»، والمكسيكي سيزار مونتيس «90+2».

وحصدت المكسيك ثلاث نقاط، لتتصدر المجموعة الأولى بانتظار مباراة كوريا الجنوبية وتشيكيا التي تُجرى خلال وقت لاحق في جوادالاخارا.

وانتهت المواجهة بين خافيير أجيري، مدرب المكسيك، والبلجيكي هوجو بروس، مدرب جنوب إفريقيا، لمصلحة الأول، على غرار لقائهما لاعبيْن في افتتاح مونديال 1986 على الملعب عينه، عندما فاز المنتخب الأمريكي الشمالي 2-1.

بدأت المكسيك المباراة ضاغطة، وكادت تسجل عبر خيمينيز لكن الحارس رونوين وليامز تعامل مع تسديدته برد فعل سريع.

لم يتأخر الهدف، عندما نجح كينيونيس في تسجيل باكورة أهداف المونديال، مستغلًا خطأ دفاعيًا من سفيفيلو سيتولي، فأطلق بتسديدة قوية بين قدمي الحارس.

وأهدر مهاجم القادسية فرصتين أخريين، بينهما كرة ارتطمت بالقائم قبيل الاستراحة.

وأحرز خيمينيز برأسية قريبة أول أهدافه ضمن بطولة كأس العالم في أول مشاركة أساسية له في البطولة التي يخوض نسخة رابعة منها.