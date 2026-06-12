احتفال مكسيكي

شهد ملعب «أزتيكا» في مكسيكو سيتي احتفالات منتخب المكسيك الأول لكرة القدم بعد فوزها على جنوب إفريقيا بثنائية نظيفة ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى (وكالات)