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احتفال مكسيكي
2026.06.12 | 12:44 am
شهد ملعب «أزتيكا» في مكسيكو سيتي احتفالات منتخب المكسيك الأول لكرة القدم بعد فوزها على جنوب إفريقيا بثنائية نظيفة ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى (وكالات)
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