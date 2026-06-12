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احتفال مكسيكي

2026.06.12 | 12:44 am
شهد ملعب «أزتيكا» في مكسيكو سيتي احتفالات منتخب المكسيك الأول لكرة القدم بعد فوزها على جنوب إفريقيا بثنائية نظيفة ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى (وكالات)
احتفال مكسيكي

احتفال مكسيكي

احتفال مكسيكي

احتفال مكسيكي

احتفال مكسيكي