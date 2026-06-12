هداف «روشن».. الأفضل في الافتتاح

حصل المكسيكي خوليان كينيونيس، مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم، على جائزة أفضل لاعب في مباراة بلاده أمام جنوب إفريقيا في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وسجل كينيونيس هدف التقدم للمنتخب المكسيكي وأول أهداف نسخة 2026 من كأس العالم، في شباك جنوب إفريقيا، ممهدًا الطريق لفريقه للفوز بالمباراة، وأضاف زميله راؤول خيمنيز الهدف الثاني الذي خطف لفريقه نقاط المباراة الثلاث.

وسجل هداف روشن السعودي النسخة الماضية، الهدف بعد خطأ دفاعي، وهو أسرع هدف في افتتاح المونديال منذ هدف فيليب لام مدافع ألمانيا في شباك كوستاريكا في الدقيقة السادسة من افتتاح نسخة عام 2006.

ومرر حارس جنوب إفريقيا الكرة لزميله يايا سيتول على حدود منطقة الجزاء، لكن الأخير فقد الكرة بعد ضغط من الخلف من لاعب الوسط المكسيك إيرك ليرا، لتصل الكرة إلى كينيونيس القادم من الجهة اليسرى ليدخل بالكرة منطقة الجزاء ويسدد كرة في شباك جنوب إفريقيا.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن كينيونيس حصل على جائزة رجل المباراة، وهو الذي شارك في 79 دقيقة من المباراة قبل أن يخرج بديلًا.