أليسون: الشكوك تحفزنا.. وأنشيلوتي غيَّر الأجواء

أوضح أليسون بيكر، حارس مرمى المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم أن الشكوك المحيطة ببطل العالم خمس مرات، قد تصب في مصلحته في نهائيات مونديال 2026.

وقال حارس ليفربول الإنجليزي في مؤتمر صحافي الخميس: «من الجيد أن تكون هناك بعض الشكوك حولهم، لأن ذلك حدث في مناسبات أخرى في الماضي» في إشارة إلى منتخبات برازيلية سابقة لم تكن مرشحة للفوز لكنها تُوّجت باللقب.

وينتظر البرازيليون بفارغ الصبر أن يستعيد الـ«سيليساو» لقب البطولة، بعد 24 عامًا من آخر تتويج له في كوريا واليابان 2002.

وتركز معظم النقاشات حول المرشحين المحتملين على الأرجنتين حاملة اللقب، وإسبانيا بطلة أوروبا، وفرنسا وصيفة نسخة 2022، مع ذكر إنجلترا والبرتغال أيضًا في كثير من الأحيان.

وأضاف أليسون الذي كان يتحدث للصحافيين في مقر المنتخب في نيوجيرزي: «المنتخب الحالي لديه خصائص مختلفة مقارنة بمن سبقوه. الفترة الأخيرة كانت صعبة جدًا على جميع اللاعبين لمختلف الأسباب».

وتابع: «الأهم هو كيف نشعر الآن، ونأمل أن ينعكس ذلك في تحقيق نتيجة جيدة أمام المغرب».

وتأهل المنتخب الذي يقوده المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في المركز الخامس من بين عشرة منتخبات في تصفيات أميركا الجنوبية، بعد مشوار مضطرب أُقيل خلاله مدربان قبل وصوله قبل عام.

لكنه فاز في مبارياته التجريبية الثلاث الأخيرة، بينها انتصار 6-2 على بنما و2-1 على مصر الأسبوع الماضي.

ويواجه الآن المغرب على ملعب «ميتلايف» في مباراته الأولى ضمن المجموعة الثالثة السبت، والتي تضم كذلك إسكتلندا وهايتي في مشاركتها الأولى بالمونديال.

ويُعد اللقاء بين المنتخبين المصنفين سادسًا وسابعًا تواليًا في تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا» الحالي، أبرز مواجهات دور المجموعات في هذه البطولة التي تضم 48 منتخبََا.

وفازت البرازيل بآخر كأس عالم جرى في الولايات المتحدة عام 1994، لكن أداءها في النسخ الأخيرة كان مخيبًا، فقد خرجت من ربع النهائي في أربع من آخر خمس بطولات، إلى جانب خسارتها 1-7 أمام ألمانيا في نصف نهائي 2014 على أرضها.

وستكون هذه ثالث مشاركة في كأس العالم لأليسون «33 عامًا» الذي خاض جميع مباريات المنتخب في روسيا 2018 وكلها تقريبًا في 2022.

وانتهت حملة 2018 بالخسارة أمام بلجيكا في ربع النهائي، قبل الخروج بركلات الترجيح أمام كرواتيا في قطر.

وأكمل أليسون: «في ما يتعلق بما حدث في الماضي، أعتقد أنه في كرة القدم لا يمكنك أن تمضي وقتك غارقًا في الندم»، مشيدًا بوصول أنشيلوتي.

وختم حديثه: «منذ وصول أنشيلوتي، تغيّرت الأجواء. لديه حضور قوي جدًا ولا يركز على القضايا المثيرة للجدل».