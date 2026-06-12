شتوتجارت.. ليهيتشكا وتيافو إلى ربع النهائي

بلغ التشيكي ييري ليهيتشكا المصنف 12 عالميًا إلى الدور ربع النهائي في منافسات فردي الرجال ببطولة شتوتجارت المفتوحة للتنس «فئة 250 نقطة».

وجاء تأهل ليهيتشكا بفوز صعب على الأسترالي جيمس داكويرت بعد مباراة من ثلاث مجموعات، امتدت لساعتين و26 دقيقة.

ولم يهتز اللاعب التشيكي بخسارته 6 / 7 (8 / 10) في المجموعة الأولى، بل قلب الطاولة على منافسه بالفوز بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6 / 4 و7 / 6 (7 / 3)، ليتأهل لدور الثمانية في البطولة المقامة على الملاعب العشبية.

ويلعب ليهيتشكا في الدور القادم ضد الأمريكي فرانسيس تيافو المصنف السادس في هذه البطولة، بعدما بسيناريو أسهل نسبيًا بالفوز على الأسترالي الآخر رينكي هيجيكاتا بمجموعتين دون رد بنتيجة 6 / 4 و6 / 4 بعد مباراة استمرت 79 دقيقة فقط.

وأكمل نيك كيريوس مسلسل فشل لاعبي أستراليا بخروجه أيضًا من البطولة بالخسارة أمام الياباني شو شيمابوكورو بنتيجة 6 / 4 و6 / 7 (5 / 7) و4 /6 بعد مباراة استمرت ساعة و52 دقيقة.

وينتظر اللاعب الياباني في دور الثمانية مواجهة الفائز من مباراة أمريكية خالصة بين الثنائي بن شيلتون المصنف الأول ضد مواطنه ماركوس جيرون.

ويبلغ مجموع جوائز بطولة شتوتجارت المفتوحة للتنس 768.220 يورو.