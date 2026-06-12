الـ«أزتيكا».. ثالث افتتاح.. وأول فوز

أصبح ملعب مكسيكو سيتي «أزتيكا» الأول الذي يستضيف ثلاث مباريات افتتاحية في بطولات كأس العالم، بعد أن استقبل مباراة المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم ونظيره الجنوب إفريقي في انطلاقة مونديال 2026.

وتستضيف المكسيك، التي فازت على جنوب إفريقيا بثنائية نظيفة، النسخة الـ23 لكأس العالم بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا، حيث تعد هذه هي المرة الثالثة التي تنظم فيها هذا العرس العالمي الكبير، بعدما سبق لها أن استضافت نسختي البطولة عامي 1970 و1986.

وأصبحت هذه هي المباراة الافتتاحية الأولى في كأس العالم، التي تجرى على هذا الملعب التاريخي، تنتهي بفوز منتخب على آخر، بعدما انتهت المباراتان الأوليان 1970 بين المكسيك والاتحاد السوفيتي بالتعادل السلبي، و1986 أمام إيطاليا، حاملة اللقب آنذاك.

وبلغ الحضور الجماهيري للمباراة 80.824، وهي السعة القصوى للملعب، الذي شهد بعض التحديثات، فيما كانت 107 آلاف في افتتاح مونديال 1970، بينما تراجع إلى 95 ألفًا عام 1986 بحسب سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم.