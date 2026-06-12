كينيونيس رفض نداء بلده.. وكتب التاريخ مع المكسيك

قبل ثلاثة أعوام، اختار خوليان كينيونيس، مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم، طريقًا دوليًا مختلفًا عن جذوره، حين حسم وجهته بتمثيل منتخبٍ آخر غير منتخب بلده الأصلي.

واليوم، يكتب المهاجم فصلًا أكثر تأثيرًا على أكبر مسارح اللعبة، بعدما سجّل هدف افتتاح كأس العالم، محوِّلًا اختياره السابق إلى لحظة حضور فوق هرم اللعبة.

أمام أكثر من 80 ألف مشجع أتخموا مدرجات ملعب أزتيكا التاريخي في مكسيكو سيتي، وصلته كرة مقطوعة من دفاع جنوب إفريقيا على مشارف منطقة الجزاء في تاسع دقائق المباراة الافتتاحية، فتقدم وتوغل ثم أطلق تسديدة مرت من بين قدمي الحارس معلنة تقدم المكسيك الذي عززه لاحقًا راؤول خيمينيز خلال الشوط الثاني.

كينيونيس يصنع التاريخ. للمرة الأولى يأتي الهدف المونديالي الافتتاحي بتوقيع لاعب من منتخب المكسيك. ليس مكسيكيًا في الأصل، لكنه قرَّر الدفاع عن شعار منتخب التريكولور، ارتباطًا بالبلد الذي قدّمه إلى عالم الاحتراف.

وُلِدَ كينيونيس في مدينة ماجوي بايان الكولومبية، ومع بلوغه 17 عامًا التقطته أعين كشافي تيجريس أونال المكسيكي ونقلوه إلى بلادهم، ومنذ ذلك الحين دخلت أرض الأزتيك قلبه ولم تغادره أبدًا.

لعب لتيجريس من 2016، وظل مرتبطًا به 5 أعوام تخللتها إعارات لـ 3 أندية محلية، آخرها أطلس الذي اشترى عقده في 2021 ليواصل مسيرته داخل المكسيك.

وطوال هذه المدة لم يطلب المنتخب الكولومبي استدعاءه، لكن بعد تألقه خلال موسم 2022ـ2023 أرسل إليه الدعوة.

في تلك الآونة، كان المكسيكيون أيضًا يخطبون ودّه لتمثيل منتخب بلادهم، وجاء رده بالموافقة سريعًا، ليُنهي عمليًا أي احتمال لارتداء قميص بلده الأصلي.

خلال مقابلة إعلامية سابقة، شرح كينيونيس أسباب قراره قائلًا: «عندما كنت في الرابعة من عمري، جئت إلى المكسيك ولم أعد إلى كولومبيا قط. بقيت هنا لأنني شعرت بالسلام والراحة. لقد عاملني الناس معاملة حسنة للغاية. لقد منحتني المكسيك كل شيء: راحة البال وكل الطمأنينة التي لطالما حلمت بها. أعتقد أن أفضل طريقة لشكر المكسيك هي تمثيلها».

الأكثر إثارة كان رده على النداء الكولومبي. في البداية تجاهله من الأساس، وبعد ذلك كان الرفض القاطع.

وعن ذلك قال مهاجم القادسية: «لطالما شعرتُ في قرارة نفسي برغبةٍ صادقة في تمثيل المكسيك. عندما أتيحت لي فرصة الانضمام إلى المنتخب الكولومبي، كنتُ أقضي إجازتي مع عائلتي في كولومبيا. سألني وكيل أعمالي إن كنتُ قد قرأتُ الرسالة، فأجبتُ بالنفي، مؤكدًا أنني لن أقرأ رسالة كولومبيا، فرفضناها. لاحقًا، تواصلوا معي مجددًا من كولومبيا، لكنني كنتُ دائمًا أُجيبهم بالرفض نفسه».

وفي 18 نوفمبر 2023 ظهر اللاعب للمرة الأولى مع المنتخب المكسيكي أمام هندوراس ضمن دوري أمم الكونكاكاف.

تزامن ذلك مع انتقاله إلى فريق كلوب أميركا المكسيكي الذي اعتلى صدارة هدافيه في موسمه الأول، مسجلًا 21 هدفًا إضافة إلى صناعة تسعة، بإجمالي 30 مساهمة تهديفية في 48 مباراة.

وعلى وقع هذه الأرقام، اقتنع مسؤولو نادي القادسية بضرورة ضمه في صيف 2024 من أجل بناء فريق قوي للمنافسة على لقب دوري روشن السعودي بعد الصعود توًا من الدرجة الأولى.

ونقل اللاعب عروضه التهديفية إلى الملاعب السعودية، محققًا في موسمه الأول مع القادسية لقب هدّاف كأس الملك، وأتبعه بجائزة هداف «روشن» في موسمه الثاني.

وبموازاة مغامرته المستمرة مع الفريق الشرقاوي، ثبّت قدميه برفقة المنتخب المكسيكي، وقاده للفوز بلقبي الكأس الذهبية ودوري أمم الكونكاكاف، قبل أن يضع بصمته الأبرز بتسجيل هدف افتتاح كأس العالم.