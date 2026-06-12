معاقبة 3 سعوديين بالإيقاف 17 مباراة آسيوية

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، مجموعة من القرارات الانضباطية بحق أندية ولاعبين ومسؤولين سعوديين، على خلفية الأحداث التي صاحبت دوري أبطال آسيا للنخبة النسخة الماضية.

وفرض الاتحاد الآسيوي غرامة مالية على فريق الهلال الأول لكرة القدم قدرها 9,625 دولارًا أمريكيًا، بعد تأخره في انطلاق شوطي مباراته أمام السد القطري بتاريخ 13 أبريل الماضي، بواقع ثلاث دقائق للشوط الأول ودقيقتين للشوط الثاني، وذلك بوصفها المخالفة الثامنة للنادي خلال فترة التكرار.

كما عاقب النادي بغرامة إضافية بلغت 3,000 دولار أمريكي، بسبب عدم ارتداء بعض أعضاء الجهازين الفني والإداري بطاقات الاعتماد طوال المباراة.

وفرض الاتحاد الآسيوي على الأهلي غرامة مالية قدرها 3,500 دولار أمريكي بسبب تأخر انطلاق الشوط الأول من مواجهة الدحيل القطري لمدة ثلاث دقائق وعشر ثوانٍ، بوصفها المخالفة الرابعة للنادي، إلى جانب غرامة أخرى بقيمة 2,500 دولار أمريكي بسبب سوء سلوك الفريق بعد حصول خمسة لاعبين على عقوبات انضباطية خلال المباراة.

كما عوقب محمد عبد الرحمن، لاعب الأهلي، بالإيقاف أربع مباريات وتغريمه 10 آلاف دولار أمريكي، بسبب استخدام ألفاظ أو إشارات مسيئة، فيما تقرر إيقاف زميله زكريا هوساوي ثلاث مباريات وتغريمه ألفي دولار أمريكي، إثر طرده بسبب السلوك العنيف.

وعلى صعيد الجماهير، فرض الاتحاد الآسيوي غرامة مالية على الأهلي بلغت 60 ألف دولار أمريكي، بعد إلقاء جماهيره 35 زجاجة مياه على أرض الملعب وإشعال سبع ألعاب نارية وقنابل دخانية خلال المباراة النهائية أمام ماشيدا زيلفيا الياباني، بوصفها المخالفة الثالثة للنادي.

وفيما يخص نادي الاتحاد، تقرر تغريمه 2,625 دولارًا أمريكيًا بعد تأخر انطلاق الشوط الأول من مواجهته أمام الوحدة الإماراتي لمدة دقيقتين و45 ثانية، إلى جانب غرامة أخرى بقيمة 4,375 دولارًا أمريكيًا بسبب سوء سلوك الفريق بعد معاقبة ستة من أفراده خلال مواجهة ماشيدا زيلفيا.

وفرضت لجنة الانضباط عقوبة الإيقاف عشر مباريات بحق أحمد شراحيلي، مدافع الاتحاد، إلى جانب غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي، بعد طرده نتيجة اعتداء عنيف تجاه أحد مسؤولي المباراة.

كما عوقب الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش بغرامة مالية بلغت 5 آلاف دولار أمريكي، بسبب إشارة غير لائقة خلال المباراة، فيما فرضت غرامة قدرها 25 ألف دولار أمريكي على الاتحاد بسبب إلقاء جماهيره 13 زجاجة مياه وحذاء وعلبة باتجاه مسؤولي المباراة، بوصفها المخالفة الثانية للنادي.