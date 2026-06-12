هايتي تخسر ليفيرتون.. وتستدعى ميتوسالا

أعلن الاتحاد الهايتي لكرة القدم، الخميس، أن لاعب خط الوسط ليفيرتون بيير لن يشارك مع المنتخب الأول في كأس العالم بسبب الإصابة.

وأوضح البيان: «لن يتمكن ليفيرتون بيير من المشاركة في كأس العالم بعد أن اكتشف الفريق الطبي إصابته في العضلة الضامة اليمنى».

وحل المدافع جارفن ميتوسالا، لاعب كولورادو سبرينجس سويتشباكس في دوري الدرجة الثانية الأمريكي، محل بيير.

وتواجه هايتي منافستها إسكتلندا السبت في أول مباراة لها ضمن المجموعة الثالثة. كما ستلعب ضد البرازيل بطلة العالم خمس مرات، والمغرب في المجموعة ذاتها.

وتشارك هايتي في كأس العالم للمرة الثانية بعد 1974 في ألمانيا الغربية.